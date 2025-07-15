Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Кит Турман (31-1, 23 КО) рассказал, что хочет поединка с бывшим обладателем титулов IBF и WBA в этом дивизионе Дарон Эннис (34-0, 30 КО).

Цитирует Турмана secondsout.com.

«Я не знаю, что происходит с тем, что Бутс не принимает хорошие бои. Я слышал, что бой с Верджилом не состоялся, слышал, что бой с Теофимо не состоялся. Такого никогда не случится с Китом Турманом. Отправьте мне оба контракта. У меня до сих пор нет контракта. Где мой контракт? Отправьте мне оба. А после того, как я сделаю то, чего Эннис не хочет делать, отправьте мне Бутса. Ты думаешь, что победив Станёниса, ты чего-то достиг в жизни, парень? Ты думаешь, что ты действительно чего-то достиг в жизни? Этот чувак просто стоял на ринге, у него подходящая фамилия — Станёнис. Он просто стоял там, бро».

Напомним, Эннис освободил титулы IBF и WBA в полусреднем весе и поднялся до первого среднего дивизиона.

Ранее стало известно, что Эннис может провести титульный бой против обидчика Сергея Богачука.