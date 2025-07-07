Бывший чемпион мира: «Фьюри снова скулит и извиняется за поражение Усику»
Фроч не понимает, чем недоволен Тайсон
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Экс-чемпион мира Карл Фроч высказался о идее Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO) провести третий бой с Александром Усиком (23-0, 14 KO). Слова британца приводит vringe.com:
Только что прочитал, что Тайсон снова ноет и оправдывается за поражение Усику. Снова требует честного боя. В первом поединке Фьюри повезло не проиграть нокаутом в 9-м раунде. Рефери там буквально вмешался и спас его. Тайсон попытался победить в реванше. Он снова проиграл. Нет ничего постыдного в поражении такому бойцу, как Усик. Ведь это один из лучших, кто когда-либо выходил на ринг.
Украинец ответил, сколько ещё боёв проведёт в боксе.