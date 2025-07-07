Владимир Кириченко

Владелец титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) в интервью для DAZN Boxing рассказал, с кем из британских соперников провел самый сложный поединок.

«Думаю, це перший бой с Тайсоном Фьюри. Потому что он большой человек. Он – отличный боец».

Ранее Тайсон вызвал Александра на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли. Усик дважды одолел Фьюри — в мае 2024 года победил раздельным решением судей, в декабре — единогласным.