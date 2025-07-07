Британский ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора (36-13, 23 КО) прокомментировал возможность проведения трилогии между чемпионом WBC, WBA, WBO, IBO украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и бывшим обладателем титулов британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).

«Мы не хотим видеть бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Мы уже видели это дважды – и результат будет тот же. Мы не хотим это видеть. Не хотим.

Что Тайсон Фьюри сделает иначе по сравнению с теми двумя боями? Ничего.

Мы просто хотим увидеть бой Тайсона с Энтони Джошуа – и всё».