Чисора предсказал результат возможной трилогии между Усиком и Фьюри
Известный боксер подобрал другого соперника для Цыганского короля
37 минут назад
Британский ветеран супертяжелого дивизиона Дерек Чисора (36-13, 23 КО) прокомментировал возможность проведения трилогии между чемпионом WBC, WBA, WBO, IBO украинцем Александром Усиком (23-0, 14 КО) и бывшим обладателем титулов британцем Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО).
«Мы не хотим видеть бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри. Мы уже видели это дважды – и результат будет тот же. Мы не хотим это видеть. Не хотим.
Что Тайсон Фьюри сделает иначе по сравнению с теми двумя боями? Ничего.
Мы просто хотим увидеть бой Тайсона с Энтони Джошуа – и всё».
Ранее Тайсон вызвал Александра на бой 18 апреля 2026 года на стадионе Уэмбли. Усик дважды победил Фьюри – в мае 2024 года выиграл раздельным решением судей, в декабре – единогласным.
Сообщалось, что между командами Усика и Фьюри нет соглашения о третьем поединке.