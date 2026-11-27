Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко для Sport.ua поделился своими мыслями о потенциальном поединке Александра Усика (25-0, 16 КО) против обладателя титулов WBA и WBO в крузервейте американца Дэвида Бенавидеса (32-0, 25 КО).

Сенченко считает, что если Усик реализует свой план и перейдет в первый тяжелый вес ради боя с Бенавидесом, то победит его.

«Усик победит, безусловно. Я не вижу здесь особых сомнений. Бенавидес — хороший, быстрый боксер, но если сравнивать уровень и качество бокса, то, думаю, он уступает Усику. К тому же у Бенавидеса пока не было действительно топовых соперников, после боёв с которыми можно было бы сказать: «Вау!» Если бы он встречался с Биволом и Бетербиевым, когда выступал в категории до 79 кг, тогда можно было бы делать какие-то сравнения. Но пока я у него такого не видел».

Ранее бывший промоутер Усика Александр Красюк выступил против поединка с Бенавидесом.