Бывший чемпион мира американец Крис Алгиери оценил карьеру экс-владельца мировых титулов в трех дивизионах украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).

Цитирует Алгиери boxingscene.com.

«Ломаченко, как минимум, является великим боксером современности. Но если учитывать его достижения в любительском боксе, он становится одним из величайших боксеров всех времен.

Те, кто считает, что его переоценивают, не могли бы быть более неправы. Он выиграл титул уже в своем третьем поединке, превосходя Гари Рассела-младшего.

Он также неоднократно искал и участвовал в самых трудных поединках, в частности против Николаса Уолтерса, одного из многих боксеров мирового класса, которого он убедительно победил».