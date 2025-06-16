Бывший чемпион мира: «Ломаченко – один из величайших боксёров всех времён»
Американец перечислил список известных жертв украинца
26 минут назад
Бывший чемпион мира американец Крис Алгиери оценил карьеру экс-владельца мировых титулов в трех дивизионах украинца Василия Ломаченко (18-3, 12 КО).
Цитирует Алгиери boxingscene.com.
«Ломаченко, как минимум, является великим боксером современности. Но если учитывать его достижения в любительском боксе, он становится одним из величайших боксеров всех времен.
Те, кто считает, что его переоценивают, не могли бы быть более неправы. Он выиграл титул уже в своем третьем поединке, превосходя Гари Рассела-младшего.
Он также неоднократно искал и участвовал в самых трудных поединках, в частности против Николаса Уолтерса, одного из многих боксеров мирового класса, которого он убедительно победил».
Напомним, что 5 июня Ломаченко официально объявил о завершении карьеры. В мае прошлого года украинец досрочно победил Камбососа в своем последнем бою, завоевав титул IBF в легком весе.
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