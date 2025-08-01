Экс-чемпион мира Карл Фроч поделился мнением о втором поединке Александра Усика (24-0, 15 KO) и Даниэля Дюбуа (22-3, 21 KO). Слова британца приводит sport.ua:

Я был разочарован, когда Дюбуа впервые упал, что, черт возьми, сделал этот парень? Это неправильно.

Не хочу сказать, что Даниэль сдался, но тот первый удар не был таким, чтобы тебя повалить. Дюбуа отвернулся и сам решил лечь, я сразу подумал: «Почему этот парень уже на полу?»