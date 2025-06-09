Бывший чемпион мира: «У Усика как будто мой стиль, и он мне нравится»

Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе американец Рэй Мерсер поделился мнением о современных боксёрах хевивейта.

В ваше время супертяжёлая весовая категория была полностью заполнена. Какой из бойцов сейчас впечатляет вас?

«Мне нравится Фьюри, Усик. Мне нравится Усик. Мне кажется, он серьезный, и он сильно бьёт. У него как будто мой стиль, и он мне нравится».

Были ли вы удивлены, чего он смог достичь, поднявшись из крузервейта и сражаясь с этими гигантами?

«Нет. Я имею в виду, Холифилд уже делал это. Он брал своей скоростью. Он был крепким, оказывал давление. Он оставался близко, и они не могли использовать свою силу. Мне он нравился».

Обращаете ли вы внимание на будущий бой Усика против Даниэля Дюбуа?

«Нет. Пока нет, но теперь я буду следить, раз вы мне сказали».

Накануне Усик эмоционально отреагировал на решение Василия Ломаченко повесить перчатки на гвоздь.