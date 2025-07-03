Бывший чемпион мира в двух дивизионах завершил карьеру
31-летний японец потерпел два поражения в последних трех поединках
около 1 часа назад
Хирото Киогути / Фото - Yahoo
Бывший чемпион мира в минимальном и первом наилегчайшем дивизионах японец Хирото Киогучи (19-3, 13 KO) завершил профессиональную карьеру.
«Я не был хорошим бойцом, но, думаю, у меня был талант продолжать упорно работать».
31-летний японец потерпел два поражения в последних трех боях, в том числе в чемпионском бою в наилегчайшем весе против американца Энтони Оласкуаги.
Ранее стало известно, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри принял решение вернуться в бокс.
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