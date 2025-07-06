Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира британец Карл Фремптон для Seconds Out поделился мыслями о возможном возвращении в ринг экс-владельца титулов в хэвивейте своего соотечественника Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО).

«Это будет интересно – снова увидеть Тайсона в ринге. Все хотят его видеть в игре. Но, по-моему, все и так знали, что он вернется. И действительно ли он был на пенсии? Весь мир понимал, что он вернется.

Но я понимаю, что некоторые уже могли немного устать от этого – то он заканчивает карьеру, то возвращается. Но Тайсон всегда делает то, что хочет, не так ли? И его возвращение – это замечательно для бокса. Он является огромным именем не только в мире бокса, но и в целом в спорте. Было бы круто снова увидеть его в деле».

В заявлениях Тайсона было много моментов, которые вызывали резонанс. Один из наиболее обсуждаемых – это то, что он просматривал реванш с Усиком более 250 раз и считает, что выиграл тот бой с преимуществом в 5 раундов. Согласен ли ты с ним?

«Я тогда был на арене, но не видел, чтобы кто-либо из них выиграл в 5 раундов. На мой взгляд, бой был довольно равным. Я уже даже не помню, как именно я его тогда подсчитал. Возможно, я немного отдал предпочтение Усику. Но не думаю, что кто-то из них выиграл с таким отрывом».

Ранее Фьюри заявил, что готов вернуться в ринг ради поединка с Энтони Джошуа, если не удастся договориться о трилогии с Александром Усиком.