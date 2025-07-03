Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) высказался по поводу потенциального боя против экс-обладателя поясов британца Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

Цитирует Тайсона BoxingScene.

«Я думаю, что бой между двумя британцами против Энтони Джошуа был бы великим. Я всегда говорил, что если мы оба уйдем в тот мир, не побившись друг с другом, это будет трагедией для британского бокса, независимо от того, когда, как, что, где и когда это произойдет. Но я хочу отомстить. Понимаете, о чем я?

Я хочу сразиться с Александром Усиком на стадионе Уэмбли перед 100 000 зрителей, снова поднять пояса и стать трехкратным чемпионом. Это моя мечта. Но кроме этого, моя вторая мечта — это большой бой с Энтони Джошуа.

Я в первую очередь профессиональный боксер. Если деньги подойдут, то мы можем договориться. Если деньги не подойдут, то никакой сделки не будет, не так ли? Это бессмысленно. Ведь за риск, на который ты идешь, тебе должна быть награда.

И это будет зажигательный бой, поверь мне. Я думаю, что я упаду на канвас, и я знаю, что он тоже упадет, это точно. Возможно, придется подниматься с пола, чтобы выиграть, не знаю. Но я представляю себе адский бой, один из лучших боев британского бокса, как у Леннокса Льюиса и Фрэнка Бруно много лет назад. Я думаю, мы могли бы устроить еще лучшее шоу».