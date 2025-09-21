Владимир Кириченко

Известный финский супертяжеловес Роберт Хелениус принял решение повесить перчатки на гвоздь. Об этом сообщает boxingscene.com.

41-летний ветеран дождался окончания своей двухлетней дисквалификации после боя с Энтони Джошуа, когда в его организме было обнаружено запрещенное вещество – кломифен, и объявил о завершении карьеры.

18 сентября Хелениус официально получил возможность вернуться в бокс, но вместо этого решил уйти из спорта.

«У меня больше нет желания тренироваться дважды в день. Пришло время двигаться дальше».

Хелениус начал профи-карьеру в 2008 году. До досрочного поражения от Жоана Дюопа в 2016 году Хелениус считался одним из главных проспектов супертяжелого веса, но затем его карьера пошла на спад.

В последний раз Хелениус дрался в августе 2023 года, когда проиграл нокаутом в 7-м раунде Энтони Джошуа.

