Бывший соперник Уайлдера и Джошуа объявил о завершении карьеры
Он считался одним из главных претендентов в супертяжелом весе
около 2 часов назад
Известный финский супертяжеловес Роберт Хелениус принял решение повесить перчатки на гвоздь. Об этом сообщает boxingscene.com.
41-летний ветеран дождался окончания своей двухлетней дисквалификации после боя с Энтони Джошуа, когда в его организме было обнаружено запрещенное вещество – кломифен, и объявил о завершении карьеры.
18 сентября Хелениус официально получил возможность вернуться в бокс, но вместо этого решил уйти из спорта.
«У меня больше нет желания тренироваться дважды в день. Пришло время двигаться дальше».
Хелениус начал профи-карьеру в 2008 году. До досрочного поражения от Жоана Дюопа в 2016 году Хелениус считался одним из главных проспектов супертяжелого веса, но затем его карьера пошла на спад.
В последний раз Хелениус дрался в августе 2023 года, когда проиграл нокаутом в 7-м раунде Энтони Джошуа.
