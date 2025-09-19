Олег Гончар

Бывшие чемпионы мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) и Энди Руис-младший (35-2-1, 22 КО) проведут между собой бой в январе 2026 года в США, сообщает vRINGe.

Переговоры об этом бое велись с 2022 года, когда WBC назначила его как элиминатор для титула, но сорвались из-за разногласий. Теперь, после перемирия и совместного фото на мероприятии в Лас-Вегасе, сделка наконец достигнута.

«Скоро на ринге рядом с вами». Энди Руис-младший

36-летний Руис свой последний бой в августе 2024 года против Джаррелла Миллера завершил ничьей, после которой мексиканец травмировал руку.

39-летний Уайлдер 28 июня победил Тайрелла Герндона техническим нокаутом в 7-м раунде.

Напомним, Уайлдер ранее хотел бой с Джейком Полом.