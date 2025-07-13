Владимир Кириченко

Шейн МакГиган, бывший тренер чемпиона IBF в супертяжелом весе британца Дэниеля Дюбуа (22-2, 21 KO), поделился мнениями о реванше британца против обладателя титулов WBC, WBA, WBO и IBO украинца Александра Усика (23-0, 14 КО) и дал прогноз на поединок в интервью Boxing News.

Как вы видите реванш между Усиком и Дюбуа?

«Думаю, у Дэниеля больше шансов, чем было в прошлый раз. По моему мнению, он не выиграл много раундов, если не считать тот удар, который был на грани фола, возможно, это даже был удар ниже пояса. Он будет темой для обсуждений еще много лет. Вопрос в том, сможет ли он снова нанести такой удар. Конечно, они [команда Дюбуа] надеются на это.

Мне кажется, он [Усик] не очень уважает Дэниеля, он относится к нему пренебрежительно. Усик – гордый человек. Многие говорят, что он симулировал, что удар был легитимным, что он должен был проиграть. Так что, наверно, он будет настроен ответить на это. Но, по моему мнению, он не достаточно уважает то, чего достиг Дюбуа в последнее время.

Дэниель сейчас обладает фантастическим импульсом. Поэтому этот поединок будет интереснее. Он точно будет более конкурентным. Бой состоится на территории Дэниеля, где он отлично показал себя в бою с Энтони Джошуа. Дэниелю всегда нужно было верить в себя – и сейчас он это делает с избытком. Поэтому я думаю, что шансы у него хорошие. Но все же я склоняюсь к победе Усика».

Насколько серьезным вызовом, по вашему мнению, является Дэниель Дюбуа для любого соперника в супертяжелом весе? Ведь, как вы сказали, он сейчас находится в фантастической форме и имеет уверенность в себе, уверенность, что когда он выходит на ринг – он остановит любого. Насколько страшно выступать против такого соперника, как Дюбуа, именно сейчас?

«Он – страшный соперник. Особенно, когда входит в ритм. Поэтому все зависит от Усика – ему нужно не убегать от него, как многие думают, а наоборот – давить на него. И давить с умом. Именно так он сделал в первом бою. Усик это прекрасно понимает. Он знает, что Дюбуа – мощный парень, который как каток: если набирает темп, то просто мчится вперед с тяжелыми ударами. И если он попадет – может отправить кого угодно в нокаут.

Поэтому ключ для Усика – снова заставить его отступать. Он уже показал, что может это сделать. И я не вижу причин, почему не сможет сделать это снова».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

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