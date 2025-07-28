Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в пяти дивизионах Рой Джонс-младший (66-10, 47 КО) для talkSPORT Boxing поделился мыслями о месте абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) в списке лучших боксеров за всю историю.

Если мы говорим об Усике, то как бы вы расположили его в списке лучших боксеров за всю историю? На этой неделе все этим занимаются, правда же? У вас есть свое мнение по этому поводу?

«Нет, у меня на самом деле нет четкого мнения по этому поводу. Но он точно в топе – где-то между седьмым и пятым местом. Потому что он достиг того, чего никому ранее не удавалось. Не говоря уже о том, что уровень супертяжелого веса сейчас не такой, как был когда-то.

Но то, как он это сделал – стал абсолютным чемпионом в крузервейте, а теперь абсолютным чемпионом в супертяжелом весе – это о многом говорит. Мало кто такое сделал. Так что сам факт, что он это сделал, уже должен ставить его в топ-5».

19 июля на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в 5-м раунде и стал трижды абсолютным чемпионом мира.

Ранее Рой Джонс назвал боксера, который имеет лучшие шансы победить Усика.