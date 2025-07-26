Бывший тренер Майка Тайсона: «Усик – в числе величайших тяжеловесов всех времен»
Атлас считает, что стоит посмотреть правде в глаза
около 14 часов назад
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Известный американский тренер Тедди Атлас оценил достижения Александра Усика (24-0, 15 KO). Слова специалиста приводит vringe.com:
Он достиг всего. Он – один из великих. Он – один из величайших. Да, сейчас он прямо там – среди величайших тяжеловесов всех времен. Никогда не думал, что это скажу. Но это должно быть сказано, если вам важно говорить правду.
Напомним, что WBO обязала Усика провести защиту титула.