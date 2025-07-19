Бывший главный тренер киевского Динамо и сборной Украины по футболу Йожеф Сабо для Blik.ua поделился ожиданиями от реванша чемпиона WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО) и обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Я обязательно посмотрю этот бой. Жду зрелищный поединок, не зря 100 тысяч билетов на «Уэмбли» уже раскуплены. Хочется, чтобы Усик снова победил Дюбуа, буду болеть за него. Тем более, сейчас такое время, что любая победа Украины – это капля радости для нас. За Усика будет болеть вся страна, и он не проиграет.

Бокс – это такой вид спорта, что один удар может все закончить, поэтому оба боксера будут уделять этому внимание. Но я думаю, что Усик победит по очкам. Сашко более мастерский.

Я думаю, что Усик уйдет непобежденным. В принципе, ему уже пора заканчивать карьеру. Я вообще думал, что он уйдет после победы над Фьюри, но он решил продолжить. Очевидно, на кону стоят большие деньги».