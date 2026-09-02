Бывший украинский боксер Евгений Хытров (20-2, 17 КО) прокомментировал свою мобилизацию в ряды Вооруженных сил Украины.

«Ребята, ну что я вам хочу сказать? Вот так страну прославляешь, б###ь, прославляешь всю жизнь, а потом, с##а, вот так хоп, н###й, и тебя, б###ь, мусора в Кривбасе, б###ь, молодые подловили, б###ь, и привезли в ТЦК. Поэтому, б###ь, вот такая вот жизнь, б###ь.

Менты помогают, б###ь, ТЦКшникам, б###ь, упаковывать нормальных людей. Это война, я всё понимаю, б###ь. Но я как бы тоже не х#й с горы, б###ь, понимаете? Всю жизнь, б###ь, с 13 лет, б###ь, флаг Украины поднимаю, б###ь, выше н###й некуда. Б###ь, Олимпиада, чемпионаты мира и всё прочее. Ну, б###ь, всем по х#ю вообще, б###ь. Так что вот такая вот жизнь, б###ь.

Поэтому для кого-то есть привилегии, б###ь, для кого-то их, н###й, нет. И приходится вот так, б###ь, в казарме нюхать потники, б###ь, как, с##а, на сборах в молодые годы, б###ь. Жизнь, б###ь».