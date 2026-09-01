Хижняк увійшов у топ-15 рейтингу WBA
Чемпионом в полутяжелом весе является Дмитрий Бивол
Украинский олимпийский чемпион Александр Хижняк (3-0, 2 КО) вошел в обновленный рейтинг WBA в полутяжелом весе, заняв 15-е место.
Хижняк одержал победу над аргентинцем Дурвалем Элиасом Паласио единогласным решением судей (99:91, 98:92, 100:90) и завоевал пояс WBA Gold International.
Это был первый титульный поединок украинца на профессиональном ринге.
Рейтинг WBA в полутяжелом весе:
Чемпион: Дмитрий Бивол
Регулярный чемпион: Дэвид Бенавидес (США)
Временный чемпион: Альберт Рамирес (Венесуэла)
Шарабуддин Атаев
Арлен Лопес (Куба)
Наджи Лопес (Пуэрто-Рико)
Артур Бетербиев (Канада)
Атиф Обертон (США)
Леррон Ричардс (Великобритания)
Бенжамен Мендес Тани (Франция)
Сэмюэл Арнольд (США)
Вилли Хатчинсон (Великобритания)
Брэдли Реа (Великобритания)
...
15. Александр Хижняк (Украина)
Первый титул в профи! Хижняк победил Паласио в главном бою во Львове.
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