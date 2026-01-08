Владелец титула WBC International в среднем дивизионе Федор Черкашин (27-1, 17 КО) для NV рассказал о смене гражданства.

«Вы знаете, была такая возможность, ведь у меня есть польские корни. Но чтобы боксировать на польском телевидении в главных боях, нужно было иметь гражданство. То есть я не мог выйти на более высокий уровень, чем тот, на котором боксировал тогда.

Я выступал в мейн ивентах – это, например, когда ты боксируешь перед главным боем вечера. И я понимал, что нужно что-то делать.

Я видел свою жизнь в Польше с 2017 года, с тех пор как переехал. Я понимал, что строю свою жизнь вокруг спорта. Варшава стала тем местом, где я хотел жить и работать как спортсмен.

В 2020 году моя карьера действительно начала набирать обороты, и мне говорили, что нужно выходить на главные поединки. А главные бои телевидение, опять же, дает только тогда, когда у тебя есть гражданство.

Поэтому я обменял Карту поляка на польское гражданство. От украинского гражданства я не отказывался – просто оформил польское.

И уже в 2020 году мне дали возможность провести главный бой в Варшаве. Это также позволило привлечь спонсоров к моей команде, присоединились новые люди. В итоге это дало мне определенную узнаваемость – меня начали знать в Польше не только в боксерской среде».