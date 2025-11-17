Стало известно, когда Черкашин вернется в ринг
Украинец дебютирует на шоу в Мексике
около 2 часов назад
Обладатель титула WBC International в среднем дивизионе украинец Федор Черкашин (26-1, 16 КО) проведет следующий бой 22 ноября.
Об этом боксер объявил в соцсетях.
«22 ноября я возвращаюсь на ринг. Впервые в Мексике.
С апреля я живу и тренируюсь в США. Ежедневно работаю над собой и совершенствую свое мастерство.
Это не самый важный бой в моей жизни, но он позволит мне оставаться активным и держать боевой ритм. Новая страна, новая энергия и еще один ценный опыт в моей коллекции.
В новом году меня ждут действительно большие вызовы. Я уверенно двигаюсь вперед. Спасибо всем, кто со мной. Идем дальше».
Соперник Черкашина пока неизвестен. В феврале этого года Федор победил ганца Патрика Аллоти на вечере бокса в США.
Напомним, на прошлых выходных Рафаэль Эспиноса победил Арнольда Хегая и защитил титул WBO.
