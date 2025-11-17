Обладатель титула WBC International в среднем дивизионе украинец Федор Черкашин (26-1, 16 КО) проведет следующий бой 22 ноября.

Об этом боксер объявил в соцсетях.

«22 ноября я возвращаюсь на ринг. Впервые в Мексике.

С апреля я живу и тренируюсь в США. Ежедневно работаю над собой и совершенствую свое мастерство.

Это не самый важный бой в моей жизни, но он позволит мне оставаться активным и держать боевой ритм. Новая страна, новая энергия и еще один ценный опыт в моей коллекции.

В новом году меня ждут действительно большие вызовы. Я уверенно двигаюсь вперед. Спасибо всем, кто со мной. Идем дальше».