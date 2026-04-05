Олег Шумейко

В Лондоне состоялся поединок экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 KO) и многократного претендента на титул Дерека Чисоры (36-14, 23 KO).

С самого начала более тяжёлый британец набросился на оппонента в попытках быстро добить соперника. Американец не был готов к такому развитию событий и сразу начал вязать соперника. В конце первого раунда мы могли увидеть и дисквалификацию – склоняясь на канаты, боксеры начали молотить друг друга по затылкам. Рефери простил и разнял.

С каждым следующим раундом силы начинали покидать Дерека. И если в первой половине поединка Чисора диктовал свой темп, то после экватора роль Уайлдера изменилась с контрпанчера на инициатора. Несмотря на это, оба боксёра имели местные успехи – то «Бронзовый бомбардировщик» жёстко попадал по сопернику, но не смог добить «Делбоя», то Дерек отправлял мощный оверхенд, но также развить успех не мог. Из-за отсутствия защиты местами события на ринге больше походили на драку в баре – кулаки летели с невероятной интенсивностью, и бойцы как бы показывали, что не чувствуют удары и продолжали принимать удары в лицо и туловище.

В 11 раунде оба бойца оказались на канвасе, хотя падение Деонтея всё же частично связано с тем, что Дерек наступил ему на ногу, но же отсчёт был. Брутальность продолжалась все 36 минут. Судьи раздельным решением отдали победу Уайлдеру – 115:111, 112:115, 115:113.