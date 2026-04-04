Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) для Sky Sports дал комментарий накануне поединка с британским ветераном хэвивейта Дереком Чисорой (36-13, 23 КО).

«Я ломал руки много раз, поэтому просто хочу чувствовать себя комфортно на ринге. У меня возникла проблема с тем, что перчатки были слишком тесными для моих рук, но мы это уладим.

Я настоящий боец: когда приходит время драться – вперед. Я люблю драться так же, как и этот человек любит драться. Всю свою жизнь мне приходилось бороться. В субботу вечером зрители увидят взрыв.

Действительно ли этот бой станет последним в карьере Чисоры? Я ему верю, он сказал, что завершит карьеру, он дал обещание своей жене. Я стану тем, кто отправит его на пенсию».