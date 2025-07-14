Чемпион мира в супертяжелом весе по версии IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) заявил в интервью Sky Sports, что в реванше с Александром Усиком (23-0, 14 KO) может положить конец правлению бойцов старой школы:

Фьюри точно не запускает бомбы, как я, так что посмотрим. Мне нужно сделать все, чтобы это было передаче эстафеты. Я новый боец, молодой лев, и это мое время. У хэвивейта светлое будущее. Это станет началом новой эры – старые ребята исчезнут, а появится новое поколение. Даниэль Дюбуа

О чем говорили Усик и Дюбуа перед реваншем.