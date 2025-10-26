Чісора против Уайта: бой подтвержден на 13 декабря
Промоутер Фрэнк Уоррен объявил бой в Манчестере
около 1 часа назад
Промоутер Фрэнк Уоррен официально подтвердил бой между британскими супертяжеловесами Дереком Чисорой (36-13, 23 КО) и Диллианом Уайтом (31-4, 21 КО).
Поединок состоится 13 декабря в Манчестере и станет главным событием вечера бокса Queensberry.
Уоррен подчеркнул, что дивизион супертяжелого веса переживает горячий период.
«За последние два-три года мы видели невероятные бои. Сейчас мы находимся в точке, когда эти противостояния действительно происходят».
Уоррен отметил, что сделка между Чисорой и Уайтом достигнута, осталось лишь уладить мелкие детали.
Этот бой станет третьим между боксерами: в 2016 году Уайт победил Чисору единогласным решением судей, а в 2018-м Диллиан нокаутировал Дерека.
Напомним, Чисора назвал обоих супертяжеловесов, которые могут победить Усика.