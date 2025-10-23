Экс-соперник Александра Усика (24-0, 15 KO) Дерек Чисора (36-13, 23 KO) назвал двух представителей хевивейта, которые могут навязать украинцу проблемы. Британского гейткипера цитирует vringe.com:

Я не вижу никого, кто может побить Усика, кроме себя и Кабайела… Я должен похвастаться, да. Я считаю, есть только два бойца, которые действительно могут побить Александра.

Я выиграл бой против Усика (в 2020 году), они просто не отдали его мне. Я выигрывал, я отправил его на настил, а они не отсчитали (нокаут). Вот возьмите и пересмотрите бой!