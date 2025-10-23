Чухаджян вошел в топ-15 рейтинга WBC в полусреднем весе
Украинский боксер поднялся в рейтинге после победы в Риге
Всемирный боксерский совет (WBC) представил обновленный рейтинг боксеров в полусреднем весе, в который вошел украинец Карен Чухаджян (26-3, 14 КО).
Спортсмен занял 15-ю позицию после успешного боя в Риге против аргентинца Хоэля Маркоса Мафауда (13-2, 5 КО), которого победил единогласным решением судей.
Рейтинг WBC в полусреднем весе
Чемпион: Марио Барриос (США)
1. Мэнни Пакьяо (Филиппины)
2. Сулейман Сиссоко (Франция)
3. Рауль Курель (Мексика)
4. Конор Бенн (Великобритания)
5. Эгидиус Каваляускас (Литва)
6. Тулани Мбенге (Южная Африка)
7. Джек Кэттеролл (Великобритания)
8. Эймантас Станёнис (Литва)
9. Рохан Поланко (Доминиканская Республика)
10. Лиам Паро (Австралия)
11. Абель Рамос (США)
12. Карен Чухаджян (Украина)
13. Алексис Роча (США)
14. Джовани Сантильян (США)
15. Самуэль Молина (Испания)
