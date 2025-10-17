Владимир Кириченко

Международная боксерская федерация (IBF) объявила о проведении отборочного боя в полусреднем весе. Об этом сообщает The Ring.

Двумя претендентами с наивысшим рейтингом стали бывший чемпион IBF в первом полусреднем весе австралиец Лиам Паро (27-1, 16 KO) и ирландец Педди Донован (14-2, 11 КО).

Победитель боя встретится с действующим обладателем титула Льюисом Крокером (22-0, 11 КО).

Паро в сентябре 2025 года единогласным решением судей победил Давида Папо, а Донован дважды в этом году уступил Крокеру.

Напомним, что в этом дивизионе выступает украинец Карен Чухаджян, который накануне защитил титул WBO International и завоевал IBF International.