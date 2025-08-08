Олег Гончар

Украинский боксер полутяжелого веса Даниэль Лапин (12-0, 4 КО) проведет бой в Манчестере в рамках вечера бокса от Queensberry Promotions, главным событием которого станет поединок Джошуа Буатси против Зака Паркера.

Соперником 28-летнего Лапина будет 27-летний британец Трой Джонс (12-1, 6 КО).

Лапин, действующий чемпион по версиям IBF Intercontinental, WBA Continental и WBO International, в своем последнем бою в июле 2025 года на «Уэмбли» спорно победил британца Льюиса Эдмондсона решением судей.

Поединок против Джонса станет попыткой фанатов забыть его последний поединок, где он выглядел не лучшим образом.