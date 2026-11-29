«Дайте мне кого-то с громким именем»: Кабайел вызвал на бой сразу четырех топов хевивейта
Немец хочет выйти на ринг против Дюбуа, Хрговича и победителя поединка Фьюри — Джошуа
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (28-0, 20 КО) прокомментировал победу над албанским претендентом Нельсоном Хисой (25-1, 23 КО) и назвал желанных соперников для следующего поединка. Слова немецкого боксера приводит DAZN.
Дайте мне кого-нибудь с громким именем. Возможно, Даниэля Дюбуа, возможно, Хрговича или победителя боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
Я готов драться с каждым. Для меня это действительно не проблема. Отправьте мне место проведения боя или я предложу свое в Германии. Почему нет? Посмотрим.
Кабайел и Хиса провели битву взглядов перед боем в Дюссельдорфе.
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