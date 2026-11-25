Кабель и Хиса провели битву взглядов перед боем в Дюссельдорфе
Поединок состоится 28 ноября
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе немец Агит Кабайел (27-0, 19 КО) и непобежденный албанский боксер Нельсон Хиса (25-0, 23 КО) провели традиционную дуэль взглядов накануне очного поединка.
Титульный бой состоится 28 ноября на арене Merkur Spiel-Arena в немецком Дюссельдорфе.
Для 34-летнего Кабайела будущее противостояние станет первой защитой чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе.
Кабайел заявил, что Усик не заинтересован в проведении с ним очного боя.
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