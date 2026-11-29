Павел Василенко

Арсенал и Манчестер Сити сыграли вничью 2:2 в центральном матче 12-го тура Английской Премьер-лиги. Гости были близки к победе на «Эмирейтс», однако лондонцы избежали поражения благодаря голу на 84-й минуте. Для «горожан» безвыигрышная серия продолжилась уже до пяти матчей.

Хозяева активнее начали встречу и контролировали ход игры, однако первыми забили футболисты Энцо Марески. На 34-й минуте Йошко Гвардиол ассистировал Эрлингу Холанду, который вывел Манчестер Сити вперед.

Арсенал ответил еще до перерыва. За пять минут до конца первого тайма Микель Мерино отдал результативную передачу на Кая Гаверца, который восстановил равновесие.

В начале второй половины встречи гости снова захватили лидерство. Айюб Буадди помог Энцо Фернандесу забить второй мяч Манчестер Сити. Микель Артета отреагировал тройной заменой, выпустив на поле Льюиса-Скелли, Дьокереса и Эзе. Именно последний стал одним из героев концовки: на 84-й минуте он ассистировал защитнику Тимберу, который установил окончательный счет.

На 97-й минуте возник еще один спорный эпизод: после удара головой Гвардиолы мяч попал в руку Дьокереса, однако арбитр не назначил пенальти после просмотра ВАР.

Арсенал набрал 29 очков и продолжает возглавлять таблицу, опережая Манчестер Сити на шесть баллов.

АПЛ, 12-й тур

Арсенал – Манчестер Сити – 2:2

Голы: Хаверц, 40, Тимбер, 83 – Холанд, 34, Фернандес, 48.