Де Ла Хойя дал совет Канело после поражения от Кроуфорда
Оскар считает, что Альваресу стоит сменить тренера
1 день назад
Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя рассказал, что Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) должен делать после поражения от Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO). Слова промоутера приводит vringe.com:
Единственное, что я могу ему сказать или посоветовать, – это найти нового тренера. Я не могу советовать ему завершить карьеру или продолжать боксировать, поскольку это личное решение бойца, но я могу сказать: «Возьми нового тренера!» Ты выступишь лучше. Новый тренер научит тебя новым трюкам. Представьте себе, что он возьмет одного из лучших тренеров мира, такого как Ронни Шилдс, который научит его работе ног, научит скорости передвижения и не быть таким тяжелым на ногах. С его мощностью и рефлексами, у Канело все еще есть шанс провести несколько боев с элитой, но ему нужен новый тренер.
Джейк Пол все еще хочет бой с Альваресом.