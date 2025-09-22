Усик – о бое Канело – Кроуфорд: «Невероятный»
Украинец пожалел, что не смог приехать на мегафайт
около 1 часа назад
Канело и Кроуфорд / Фото - DAZN
Абсолютный чемпион в тяжелом весе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) для Exceed Boxing прокомментировал победу нового короля суперсреднего веса Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) в бою с бывшим обладателем титулов Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO).
«Бой невероятный. Действительно, я хотел поехать. Я общаюсь с обоими парнями – и с Кроуфордом, и с Канело».
На шоу в Лас-Вегасе Кроуфорд победил Канело единогласным решением судей.
Кроуфорд – первый в истории абсолютный чемпион мира в трех дивизионах.