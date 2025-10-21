Де Ла Хойя не собирается ничего менять из-за прихода Zuffa Boxing Дейны Уайта в бокс
Промоутер против стиля Zuffa Boxing Дэйны Уайта
9 минут назад
Оскар Де Ла Хойя
Промоутер Golden Boy Оскар Де Ла Хойя ответил на критику своего метода развития бойцов, противопоставив его подходу Zuffa Boxing и UFC Дейны Уайта, сообщил портал BoxingScene.
Оскар подчеркнул, что его стратегия заключается в выявлении перспективных талантов и постепенном продвижении их до вершин, как это было с Саулем Альваресом, Райаном Гарсией и другими чемпионами. Вместо быстрых, рискованных боев в стиле реалити-шоу, Де Ла Хойя выбирает пошаговый подход.
«Я не собираюсь сразу же выбивать их из игры. Это не настоящий бокс и не конкуренция. Мы будем придерживаться своего курса, как Эдди Хирн, Top Rank и Фрэнк Уоррен».
Напомним, ранее у Дейны Уайта возник конфликт с Эдди Хирном.