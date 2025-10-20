Британский промоутер Эдди Хирн в комментарии BoxingScene ответил на резкую критику президента UFC Дейны Уайта, призвав его сохранять спокойствие и не разжигать конфликт.

Меня немного обеспокоило то, что сказал Дана. Мне он нравится как человек, не хочу, чтобы всё дошло до вражды. Но я увидел это интервью и подумал: "Бум — всё, ещё до начала".

Если ты хочешь говорить настолько громко — просто успокойся. Мы уже это видели, давление только растёт. Нам не нужно ссориться или терять самообладание. Ты занимаешься своим делом, я — своим.