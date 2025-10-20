Хирн о конфликте с президентом UFC: «Не хочу, чтобы всё дошло до вражды»
Промоутер прокомментировал резкое заявление главы UFC
около 1 часа назад
Британский промоутер Эдди Хирн в комментарии BoxingScene ответил на резкую критику президента UFC Дейны Уайта, призвав его сохранять спокойствие и не разжигать конфликт.
Меня немного обеспокоило то, что сказал Дана. Мне он нравится как человек, не хочу, чтобы всё дошло до вражды. Но я увидел это интервью и подумал: "Бум — всё, ещё до начала".
Если ты хочешь говорить настолько громко — просто успокойся. Мы уже это видели, давление только растёт. Нам не нужно ссориться или терять самообладание. Ты занимаешься своим делом, я — своим.
Промоутер добавил, что доволен нынешним состоянием дел в боксе и не считает нужным вступать в конфликты с представителями UFC.
