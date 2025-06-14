Владимир Кириченко

Доминиканский боксер легкого дивизиона Эдвин Де Лос Сантос (16-2, 14 КО) для The Ring заявил, что прекратил сотрудничество с промоутером Самсоном Левковичем.

Это произошло после отмены боя против бывшего чемпиона WBO Кишона Дэвиса (13-0, 9 КО).

Де Лос Сантос сказал, что разрыв с Левковичем связан с «недопониманием в финансовой сфере». Эдвин также подчеркнул, что он хотел выйти на бой с Дэвисом, даже несмотря на то, что он не был доволен своей долей финансовой компенсации, которую он получил бы от Кишона.

«Сумма была предложена моим тренером. Меня больше всего беспокоило то, что мне предложили 50 000 долларов за продолжение боя. Мой тренер попросил 300 000 долларов, потому что Кейшон имел избыточный вес в 2 кг. Но я хотел драться с Кейшоном при любых обстоятельствах. Я хотел титул. Я ищу кого-то, кто сможет наилучшим образом продвигать мою карьеру, будь то менеджер или промоутер. Я хочу показать свой талант и веру в себя. Мне просто нужны возможности для этого».

Кишон провалил взвешивание накануне боя с Де Лос Сантосом – в итоге его лишили титула и отменили поединок.

Отметим, что если бы бой состоялся, Эдвин в случае победы стал бы чемпионом WBO. Организация уже поручила Абдулле Мейсону и Сэму Ноуксу начать переговоры о бое за вакантный титул.