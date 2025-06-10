В США заявили, что Кишон намеренно провалил взвешивание перед боем с Де Лос Сантосом.

Известный американский специалист Грег Хекетт для MillCity Boxing заявил, что экс-чемпион в легком дивизионе Кишон Дэвис (13-0, 9 КО) намеренно провалил взвешивание перед поединком с Эдвином Де Лос Сантосом (16-2, 14 КО).

«Если ты приходишь на взвешивание почти на пять фунтов тяжелее, это значит, что ты просто не старался.

Ты не тренировался. Ты достиг определенной отметки и решил: «Будет как будет». Но тогда у тебя уже не было той же энергии для боя с Де Лос Сантосом.

Все, что произошло, заставляет меня задуматься: а действительно ли Кишон хотел драться с Де Лос Сантосом? Начинаю думать, что нет. Вся ситуация могла быть просто отговоркой.

И вот вопрос: что дальше? Кэйшон – не тот тип, что любит просить прощения. Но в такой ситуации – можно ли вообще извиниться? Когда ты делаешь подобное, имеют ли извинения смысл?».