Олег Гончар

Журналист и боксерский инсайдер Дэн Рафаэль высказал резкую критику в адрес Всемирного боксерского совета (WBC) после решения лишить чемпиона The Ring и WBO в полулегком весе Шакура Стивенсона титула чемпиона в легком весе.

Рафаэль назвал шаг совета «ненормальным» и подчеркнул, что обычная практика предусматривает несколько недель для того, чтобы боец решил, в какой весовой категории удерживать титул. По его словам, Стивенсон еще в июле провел обязательную защиту по линии WBC в легком весе, и поэтому у него не должно быть обязательного боя сейчас.

«Я этого не понимаю. Флойду же позволяли годами одновременно удерживать титулы в полусреднем и первом среднем весе» День Рафаэля

Стивенсон ранее сам отреагировал на решение WBC.