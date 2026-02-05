Олег Гончар

Американский чемпион мира по версиям The Ring и WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон резко отреагировал на решение Всемирного боксерского совета (WBC) лишить его титула чемпиона в легком весе.

Стивенсон назвал требование выплатить 100 000 долларов «несправедливым» и обратился к своей дочери Лейлани, шутя, что лучше отдаст эти деньги ей, чем неопределённым «мошенникам». По словам боксера, WBC «не имели никакого отношения» к его последнему бою и «просто мешают», требуя деньги из-за «конфликта с Теренсом Кроуфордом».

«Забирайте свой пояс, только не вынуждайте меня… Я только что заплатил этим людям после своего последнего поединка. За что я должен отдать еще 100 тысяч? Из-за их конфликта с Кроуфордом?» Шакур Стивенсон

Стивенсон завоевал титул чемпиона WBC в легком весе в ноябре 2023 года и провел три успешные защиты, прежде чем совет принял решение о его лишении. Сейчас боксер остается действующим чемпионом по версиям The Ring и WBO в полулегком весе.