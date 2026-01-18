Деревянченко помогает брутальному супертяжеловесу готовиться к бою в январе
Украинский боксер занимается с американцем в зале в Нью-Йорке
около 2 часов назад
Сергей Деревянченко
Бывший претендент на титул чемпиона мира Сергей Деревянченко помогает Джарреллу Миллеру готовиться к поединку в рамках шоу Стивенсон — Лопес 31 января.
Украинский боксер Сергей Деревянченко и американский супертяж Джаррелл Миллер работают в одном зале в Нью-Йорке.
Деревянченко помогает Миллеру готовиться к бою против уроженца Нигерии Кинглси Ибея.
Поединок состоится 31 января в рамках вечера бокса, главной целью которого станет бой в полутяжелом весе Шакура Стивенсона против Теофимо Лопеса.
Напомним, Деревянченко свой последний бой провел в июле 2025 года, нокаутировав Джереми Рамоса.