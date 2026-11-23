Владимир Кириченко

Двукратный чемпион мира среди любителей и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Клементе Руссо дебютировал в профессиональном боксе.

44-летний итальянец 21 ноября провел поединок против египетского боксера полутяжелого веса Мохамеда Эльмаграби (16-0, 8 КО).

Бой прошел в лимите веса до 93 кг и завершился победой египтянина техническим нокаутом в третьем раунде.

Эльмаграби отправил Руссо в нокдаун правым боковым ударом в голову. Рефери остановил поединок на отметке 1 минута 46 секунд третьего раунда.

Поединок состоялся на арене Allianz Cloud в Милане, Италия.

Для Руссо это был первый бой за более чем пять лет в боксе вообще. В июле 2021 года он объявил о завершении карьеры боксера-любителя, а теперь возобновил ее уже на профессиональном уровне.

Напомним, что в своей любительской карьере Руссо на Олимпиаде-2008 в Пекине в четвертьфинале победил украинца Александра Усика, который впоследствии стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте и дважды завоевывал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Украинец взял реванш за то поражение в финале Олимпиады-2012 в Лондоне.

В полуфинале Игр-2008 Руссо также выиграл бой у будущего обладателя титула WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера.

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