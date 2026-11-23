Противник Усика в любителях дебютировал в профи с поражением техническим нокаутом
Поединок известного итальянца состоялся на шоу в Милане
Двукратный чемпион мира среди любителей и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Клементе Руссо дебютировал в профессиональном боксе.
44-летний итальянец 21 ноября провел поединок против египетского боксера полутяжелого веса Мохамеда Эльмаграби (16-0, 8 КО).
Бой прошел в лимите веса до 93 кг и завершился победой египтянина техническим нокаутом в третьем раунде.
Эльмаграби отправил Руссо в нокдаун правым боковым ударом в голову. Рефери остановил поединок на отметке 1 минута 46 секунд третьего раунда.
Поединок состоялся на арене Allianz Cloud в Милане, Италия.
Для Руссо это был первый бой за более чем пять лет в боксе вообще. В июле 2021 года он объявил о завершении карьеры боксера-любителя, а теперь возобновил ее уже на профессиональном уровне.
Напомним, что в своей любительской карьере Руссо на Олимпиаде-2008 в Пекине в четвертьфинале победил украинца Александра Усика, который впоследствии стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте и дважды завоевывал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Украинец взял реванш за то поражение в финале Олимпиады-2012 в Лондоне.
В полуфинале Игр-2008 Руссо также выиграл бой у будущего обладателя титула WBC в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера.
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