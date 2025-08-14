Олег Гончар

Легендарный промоутер Дон Кинг анонсировал поединок между американским боксером супертяжёлого веса Майклом Хантером (24-1-2, 17 КО) и регулярным чемпионом WBA Кубратом Пулевым (32-3, 14 КО).

Бой запланирован на 4 октября в казино Jai-Alai Fronton (Casino Miami) в Майами, штат Флорида. Об этом сообщает Fightnews.

В андеркарде вечера бокса ожидаются выступления Блэра Коббса, Эдриена Бронера и Ноэля Микаэляна.

Ранее журнал The Ring сообщал о возможном бое Хантера против Джаррелла Миллера 11 сентября, но Кинг заявил, что Хантер до сих пор находится под контрактом с его промоутерской компанией Don King Productions. Из-за этого Кинг отправил документы о расторжении сделки, заключенной компаниями Sela и TKO, которые продвигают Миллера.

Кинг также обвинил Epic Sports and Entertainment, представляющих Пулева, в попытках сорвать бой через апелляции к WBA, но организация подтвердила легитимность выигранных Кингом торгов на $1,1 млн.