Миллер проведет бой с экс-соперником Усика в андеркарде шоу Кроуфорд – Канело
В Лас-Вегасе состоится американская битва
около 3 часов назад
Джаррелл Миллер / Фото - Yahoo
Стал известен следующий соперник американского боксера супертяжелого дивизиона Джаррелла Миллера (26-1-2, 22 КО).
11 сентября американец проведет поединок против соотечественника Майкла Хантера (24-1-2, 17 KO).
Бой состоится в андеркарде вечера бокса Теренс Кроуфорд – Сауль Альварес в Лас-Вегасе.
Миллер в последний раз выходил на ринг в августе 2024-го, когда боксировал вничью с Энди Руисом. Хантер в декабре 2024-го техническим нокаутом выиграл поединок у Кристиана Гарсии.
Ранее Миллер заявил, что хочет «переехать» Усика.