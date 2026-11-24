Двукратный олимпийский чемпион вернется на ринг после 2-летнего перерыва
В последний раз он боксировал против обидчика Хегая
Бывший чемпион в полулегком дивизионе кубинец Робейси Рамирес (14–3, 9 КО) подписал соглашения о сопромоутерстве с компаниями Warriors Boxing и Dream Bigg Boxing.
В конце февраля Робейси объявил о прекращении сотрудничества с Top Rank. Об этом сообщает The Ring.
Звёздный кубинец проведёт следующий бой 10 декабря против мексиканца Хесуса Домингеса (28–12–2, 18 КО). Поединок пройдёт в американском Орландо в андеркарте боя легковесов Кристофера Диаса (30–6, 19 КО) и Алана Чавеса (22–1, 19 КО).
Рамирес провёл последний поединок 7 декабря 2024 года. Он проиграл в реванше Рафаэлю Эспиносе техническим нокаутом в 6-м раунде.
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