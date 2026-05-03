Сергей Разумовский

Бенавидес разгромил Рамиреса и стал чемпионом мира в третьей весовой категории. В ночь на воскресенье, 3 мая, в Лас-Вегасе состоялся большой вечер бокса, главной событием которого стал титульный поединок в тяжёлом весе.

В ринге встретились мексиканец Хильберто Рамирес (48:1, 30 KO) — обладатель поясов WBO и WBA в категории до 90,7 кг, и непобежденный американец Дэвид Бенавидес (31:0, 25 KO).

Бенавидес с первых секунд захватил инициативу. Американец активно прессинговал соперника, работал сериями и регулярно пробивал защиту чемпиона. Рамирес пытался отвечать количеством ударов и навязать силовой бокс, однако заметно уступал оппоненту в скорости.

В четвертом раунде Рамирес оказался в сложной ситуации после опасного пропущенного удара. Мексиканец продолжил поединок и даже провел неплохой отрезок в пятом раунде, однако переломить ход боя не смог.

В шестом, решающем раунде Бенавидес снова усилил давление. После серии точных ударов Рамирес опустился на канвас и отказался продолжать встречу. Таким образом, Дэвид Бенавидес одержал досрочную победу и стал чемпионом мира уже в третьей весовой категории. Для американца это был успешный дебют в лимите тяжёлого веса и одно из самых ярких выступлений в карьере.