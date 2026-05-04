Владимир Кириченко

Владелец титулов WBA и WBO в тяжелом дивизионе, а также чемпион WBC в полутяжелом дивизионе американец Дэвид Бенавидес (32-0, 25 КО) может провести следующий бой против обладателя титулов WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола (24-1, 12 КО).

Изданию BoxingScene стало известно, что предварительные переговоры по организации следующего боя между Бенавидесом и Биволом прошли успешно.

В настоящее время россиянин готовится к обязательной защите титула IBF, которая состоится 30 мая против Михаэля Айферта.

Напомним, Бенавидес на прошлых выходных нокаутировал Хильберто Рамиреса в 6-м раунде и стал чемпионом мира в трех дивизионах.