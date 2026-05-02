Бенавидес и Рамирес прошли процедуру взвешивания перед титульным боем.
На кону поединка будут стоять пояса в крузервейте
около 1 часа назад
Владелец титулов WBA и WBO в тяжелом дивизионе мексиканец Хильберто Рамирес (48-1, 30 KO) и чемпион WBC в полутяжелом весе американец Дэвид Бенавидес (31-0, 25 КО), прошли процедуру взвешивания.
Поединок состоится 2 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.
Бой пройдет в весовой категории Рамиреса, на кону будут стоять два титула мексиканца.
Результаты взвешивания:
Дэвид Бенавидес – 89,2 кг
Хильберто Рамирес – 90,7 кг
Дэвид в ноябре прошлого года досрочно победил Энтони Ярда, а Хильберто выходил на ринг 28 июня 2025 года – победил Юньера Дортикоса.
Напомним, Рамирес обещает войну с Бенавидесом.
