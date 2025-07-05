Дюбуа: «Ф'юрі придется сразиться со мной за все пояса в тяжелом весе»
Даниэль верит, что сможет победить Усика и собрать все титулы в дивизионе
23 минуты назад
Фото: Boxing Scene
Чемпион IBF Дэниел Дюбуа (22-2, 21 KO) отреагировал на возможное возвращение на ринг Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO). Британца цитирует vringe.com:
Если Фьюри хочет вернуться, ему придется драться со мной за все пояса в тяжелом весе. Сейчас это моя приоритетная цель – собрать все пояса и утвердить свой авторитет.
Напомним, что Фьюри вызвал Александра Усика на третий бой.