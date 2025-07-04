Промоутер Фьюри: «Усик рвет задницу — он не приедет на реванш с Дюбуа валять дурака»
Воррен считает, что ничто не сможет отвлечь украинца от попытки в третий раз стать абсолютным чемпионом
около 2 часов назад
Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен высказался о настрое Александра Усика (23-0, 14 KO) на реванш с Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO) на фоне расставания с многолетним промоутером Александром Красюком. Слова функционера приводит vringe.com:
Я не слишком обращаю на это внимание. Красюк проделал отличную работу с Усиком за все эти годы. Усик – идеальный профессионал, он приехал из страны, которая воюет. Вы думаете, забота промоутера повлияет на его настроение и то, что он должен сделать? Он воин, он выходит драться, он уважает всех, и он будет там в ночь боя. Я знаю, что он тренируется в Испании, надрывается там, потому что это большой момент для него, и он приедет сюда не валять дурака, он не приедет сюда ради гонорара. Он приедет сюда ради победы. Так что у нас будет отличный бой.
Ранее Усик назвал свою главную слабость.